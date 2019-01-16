Среда, 16 Января 2019 года
12:49:21 МСК

Собянин предложил не размазывать деньги по территории России

Экономика

Собянин и Кудрин заодно?

Собянин предложил не размазывать деньги по территории России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 16 января 2019, 12:11 — REGNUM  России нужно сосредоточиться на точках роста, заявил 16 января мэр Москвы Сергей Собянин на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны набраться политической воли и сказать — у нас есть точки роста, давайте там сосредоточимся. Когда больше денег будет, тогда будем помогать всем остальным. Но для этого нужны деньги», — сказал он.

Он согласился с другим участником дискуссии, главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным, что в основе всего экономика лежит:

«Есть экономика, есть доходы бюджета, тогда мы реализуем социальную политику. Одновременно размазывать всё по тарелке — я думаю, так не получится».

По словам Собянина, в экономике не будет прорывов без переходов от индустриальной экономики к экономике человека.

«И если мы все деньги размажем ровным слоем на наших миллионах километров территории, то никакого прорыва не будет», — уверен столичный мэр.

Ранее на Гайдаровском форуме Собянин рассказал о развороте экономики от промышленности к услугам на примере Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин рассказал о развороте экономики на примере Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гайдаровский форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить