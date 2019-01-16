Собянин предложил не размазывать деньги по территории России

Москва, , 12:11 — REGNUM России нужно сосредоточиться на точках роста, заявил 16 января мэр Москвы Сергей Собянин на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны набраться политической воли и сказать — у нас есть точки роста, давайте там сосредоточимся. Когда больше денег будет, тогда будем помогать всем остальным. Но для этого нужны деньги», — сказал он.

Он согласился с другим участником дискуссии, главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным, что в основе всего экономика лежит:

«Есть экономика, есть доходы бюджета, тогда мы реализуем социальную политику. Одновременно размазывать всё по тарелке — я думаю, так не получится».

По словам Собянина, в экономике не будет прорывов без переходов от индустриальной экономики к экономике человека.

«И если мы все деньги размажем ровным слоем на наших миллионах километров территории, то никакого прорыва не будет», — уверен столичный мэр.

Ранее на Гайдаровском форуме Собянин рассказал о развороте экономики от промышленности к услугам на примере Москвы.

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