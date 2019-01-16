Проживём! Санкции России пока дают нам заработать: обзор экономики Украины

Андрей Стеценко, , 14:17 — REGNUM

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины в 2019 году в рамках малой приватизации собирается продать 792 объекта, сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров.

«В целом (продаем) 792 объекта, из которых 48 — пакеты акций, 92 — единые имущественные комплексы, 190 — объекты незавершенного строительства, 402 — отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения», — рапортует чиновник.

Перечень этих объектов, похоже, подготовили загодя, поскольку ФГИ выложил их в открытый доступ уже в первые дни января. Но есть одна глобальная проблема.

«Малая приватизация на общее экономическое развитие уже не оказывает никакого особенного влияния… Она была завершена ещё в 90-х годах. Неоднократно уже заявляли о её успешном окончании. При этом данная приватизация не приносит пользу бюджету. В сумме за 2018 год удалось собрать только 3 миллиарда гривен. В 2019 году, невзирая на выборы, объекты будут покупать, не исключаю, что цены на них будут ниже, чем в 2018 году», — комментирует эти планы изданию «Голос.ua» экономист Виктор Скаршевский.

Следует также отметить, что большая часть этих 3 млрд грн — поступления от аренды госимущества. Непосредственно продажа принесла бюджету Украины всего 300 млн грн, т. е. план приватизации оказался выполненным на 1,4%. Что даёт полное основание говорить о постмайданных 2014−2018 гг. как о пятилетке провалов.

Также в Фонде собираются продать 10 предприятий из концерна «Укроборонпром». Все непроданные в 2018 году объекты «большой приватизации» (т.е. все вообще — план продаж был сорван полностью) переходят на 2019 год.

При этом в ФГИ уже явно не надеются на собственные силы и просят помощи у МВФ:

«Договорились с постоянным представителем МВФ [Йостой] Люнгманом совместными усилиями решить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации. Четкое требование МВФ — начать в 2019 году продажи компаний из перечня большой приватизации», — комментирует Трубаров.

Правда, не совсем понятно, как именно этот процесс может помочь разблокировать МВФ — Фонд никак не виноват в отсутствии энтузиазма у инвесторов.

В число активов на приватизацию в 2019 году попали и госбанки. Директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко в эфире «Обоз.TV» заявил, что надеется на реализацию в текущем году части капитала «Ощадбанка». По плану эта продажа станет «первой ласточкой» (хотя прежде первым хотели приватизировать «Укргазбанк»). Вероятно, смена очередности вызвана большей известностью «Ощадбанка», что якобы должно вызвать доверие инвесторов к дальнейшим продажам.

Валюта

3 jackmac34 Гривна

По состоянию на 16 января Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,16 грн (+0,39 грн с 11 декабря). Евро вырос примерно на столько же — до 32,17 грн (+0,44 грн), а вот рубль после достаточно серьёзных колебаний стоит столько же, сколько и месяц назад, — 0,419 грн.

Курс «межбанка» 15 января остановился на уровне 28,07−28,1 грн (+0,35 грн). В течение дня курс колебался, однако в результате торги остановились на тех же позициях, что и начинались.

А вот на чёрном рынке доллар пока стоит дешевле, чем на межбанке и у НБУ: 28,02−28,08 грн (+0,08 грн). Это связано с тем, что, в отличие от межбанка, торговля валютой на неофициальном рынке не останавливалась даже в праздники. Дефицита валюты тут нет, поэтому и курс не такой высокий.

Причины для обратного рывка курса за планку 28 грн на поверхности. В первую половину января экспортёры традиционно обваливают продажу валюты. Нацбанк тоже не всегда может выручить — многое зависит от выходных дней. Однако спрос на валюту остаётся — нерезидентам она необходима для вывода дивидендов.

С 1 января украинцы могут менять валюту через банкоматы и терминалы, причём для этого даже не требуется паспорт (как в отделениях банков). Это зафиксировано в постановлении НБУ №63, вступившем в силу с начала года. Напомним, с февраля украинцев ждёт ещё большая либерализация — возможность покупать валюту онлайн.

По итогам 2018 года валютные резервы НБУ превысили 20 млрд долл., выйдя тем самым на уровень октября 2013 года. Впрочем, в Нацбанке, как обычно, не стали пояснять, как этого показателя удалось достичь:

«Сравнивать показатели с 2013 годом, стало для нынешней власти неприятной, но необходимой традицией. Почти как для большевиков — сравнение с 1913-м. Хотя в данном случае задача у НБУ была достаточно простая: для выхода на отметку в «20» ему всего-то пришлось занять у МВФ примерно «15», — анализирует ситуацию экономист Алексей Кущ.

МВФ

В МВФ в отношении Украины явно не привыкли тратить время попусту. Ещё даже не закончилась первая декада января, а в Фонде уже определили т.н. «маяки», на которые следует ориентироваться украинскому правительству в 2019 году. Скажем, будет уделено внимание работе финансовых рынков: в МВФ ожидают, что полномочия Нацкомиссии госрегулирования рынков финансовых услуг будут разделены между Нацбанком и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка.

Кроме того, к концу года обещают законодательно урегулировать ряд вопросов (деривативы, денежные переводы, а также защиту прав потребителей финуслуг).

В сфере внимания Фонда остаётся антикоррупционная деятельность — до конца апреля Украина должна назначить не менее 35 судей Антикоррупционного суда. Сам же суд должен начать работу уже до конца июня.

И, наконец, Фонд обращает внимание на необходимость активизации продажи госимущества.

В качестве ещё одного «маяка» можно упомянуть и обязательство Украины в очередной раз повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, после чего она достигнет примерно 9,7−9,8 грн за кубометр. На это в Фонде указали отдельно, видимо, памятуя прошлый опыт непростых переговоров о цене на газ с Украиной.

Кроме «маяков», МВФ перечислил и риски украинской экономики.

«Риски для новой программы являются высокими, особенно, учитывая неразрешенный конфликт в восточной части Украины, неустойчивую мировую экономическую среду, а также акценты на популистскую политику или политические изменения накануне предстоящих выборов», — отмечают в организации.

В 2019 году Украина должна вернуть Фонду примерно 1,8 млрд долл. Более 304 млн долл. из этой суммы правительство выплатит уже в течение февраля.

В МВФ признают, что экономика Украины до сих пор находится в кризисе.

«Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона», — говорится в сообщении, посвящённом опубликованию текста меморандума по программе stand-by.

Согласно ожиданиям Фонда, НБУ в 2019 году удастся удержать инфляцию на уровне 7%.

Топливо

Весь декабрь и первую половину января розничные цены на топливо на Украине продолжают падать. По состоянию на вечер 15 января за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 28,58 грн (-2,14 грн с 10 декабря, — 0,6 грн с начала года), за литр А-92 — 27,51 грн (-2,11 грн с 10 декабря, — 0,58 грн с начала года). Дизтопливо — 28,53 грн (-1,93 грн с 10 декабря, — 0,57 грн с начала года).

Автогаз подешевел до 12,62 грн/л (-2,35 грн с 10 декабря, — 0,83 грн с начала года).

Однако консалтинговая компания UPECO обращает внимание на то, что, несмотря на снижение цен на топливо в ноябре — декабре 2018 года, средние цены на бензин и дизтопливо в 2018 году в общем выросли.

«Цены на бензин и ДТ в Украине превысили 1 долл/л впервые с 2014 года», — говорится в пресс-релизе компании.

Скажем, в сравнении с 2017 годом цены оказались выше почти на 20%.

Расходы на импорт нефтепродуктов у Украины в прошлом году достигли 5,54 млрд долл. (+31%). При этом в натуральном выражении, как и следовало ожидать, импорт вырос куда скромнее — всего до 8,06 млн тонн (+3%). 2,11 млрд долл. Украина заплатила за НП из Белоруссии, 2,07 млрд долл — из РФ, ещё на 570 млн долл. продала Украине нефтепродукты Литва. Т. е. на первую тройку поставщиков приходится более 85,7% импорта.

Транзит нефтепродуктов через территорию Украины в прошлом году обвалился с 518 до 145 тыс. тонн, сообщает «Консалтинговая группа А-95». Причиной стало резкое сокращение поставок белорусского мазута в Молдавию (новые пошлины делают невыгодным вывоз мазута).

Скандально известная компания «Трейд Коммодити» (в 2016—2018 гг. неоднократно была замечена в поставках украинскому минобороны крупных партий топлива по завышенным ценам) продолжает делать это и в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты аукционов, обнародованные в системе ProZorro. В первые дни 2019 года компания выиграла тендер на поставку 15,6 тыс. тонн дизтоплива для нужд украинской армии. При этом переплата составила 15,6 млн грн (т.е. по 1000 грн на тонне). Правоохранительные ведомства по этому поводу предсказуемо помалкивают.

Разное

Компания Rothschild Trust Schweiz AG (тот самый «слепой траст») выплатила президенту Украины Петру Порошенко в минувшем году 1,1 млрд грн дивидендов. Таким образом, общая сумма дохода украинского президента в прошлом году достигла 1,3 млрд грн, что в 82 (!) раза больше, чем в 2017-м. По крайней мере именно такой доход он задекларировал в системе т.н. электронных деклараций (аналогичным образом обязаны отчитываться все украинские госслужащие).

Украинские металлургические предприятия в минувшем году произвели 18,45 млн тонн проката (+1% к 2017 году). При этом выплавка стали сократилась до 21,06 млн тонн (-2% к 2017 году), а выплавка чугуна выросла до 20,53 млн тонн (+2%). Таким образом, процессы в отрасли получились разнонаправленными. С одной стороны, проката выпущено больше, с другой же, предприятия начали производить меньше стали и больше чугуна, т. е. продукции с меньшей добавленной стоимостью.

Украинский минфин пытался пояснить, почему (по его данным) бюджет 2018 перевыполнен, а по данным Госказначейства — нет, однако только ещё больше всех запутал. С одной стороны, доходы бюджета в прошлом году достигли 928,14 млрд грн (+1,1% к запланированной величине). Однако в Госказначействе настаивают, что рассчитывали на доходы в размере 939 млрд грн, а значит, бюджет недовыполнен почти на 12 млрд грн. В свою очередь, глав минфина Оксана Маркарова признала, что общий фонд бюджета недовыполнен на 0,1%, зато, по ее словам, специальный перевыполнен более чем на 25%. Суть этой манипуляции проясняется, если посмотреть структуру доходов. Скажем, таможня в прошлом году недотянула до плана 1,4%, по налогам также недобор (-0,5%).

С выполнением же бюджета всё просто — его удалось свести за счёт активного привлечения заёмного капитала, которым и залатали дыры по поступлениям от налогов и таможни.

Экономист Алексей Кущ указывает, что украинский Нацбанк в очередной раз не справился с таргетированием инфляции: вместо 7,6% (а после коррекции и 8,9%) потребительская инфляция по итогам года достигла 10,9%. Это, конечно, меньше, чем в 2017 году (13,5%), однако, как уже отмечалось в обзорах на протяжении 2018 года, заплатить за это пришлось тем самым недобором налоговых и таможенных поступлений (бюджет верстался, исходя из более высокого курса доллара). В итоге за более низкую инфляцию пришлось заплатить меньшими доходами бюджета и увеличением госдолга.

Только 46% домохозяйств Украины оплатили счета за ЖКУ в ноябре 2018 года, сообщает экономист Виктор Скаршевский. Это привело к тому, что долг населения за жилищно-коммунальные услуги только лишь за ноябрь 2018-го увеличился на 7,8 млрд грн.

«В ноябре 2017 года процент оплат также был не ахти, 71%, но в ноябре 2018-го случился мощнейший провал. Таким образом, установлен рекорд за всю историю независимости — украинские граждане, по состоянию на начало декабря, накопили долг в сумме 47,7 млрд грн. Всего с начала 2018 года долг за жилищно-коммунальные услуги увеличился в 1,5 раза», — приводит специалист неутешительную статистику.

Экономист связывает этот провал с подорожанием коммунальных услуг из-за увеличения стоимости газа для населения — в ряде регионов оно как раз случилось в ноябре.

Но вскоре будет ещё хуже. В 2019 году правительство Украины уже пообещало завести т.н. «полицию по льготам», т. е. службу, которая будет пристально проверять уровень доходов граждан, претендующих на любую помощь от государства — в т.ч. и на субсидии. Глава секретариата Совета предпринимателей Андрей Забловский рассказал изданию «Страна.ua», что минфин уже подготовил законопроект о тотальных проверках, дело лишь за исправлением небольших неточностей в документе. Задача новой структуры — не только проверять информацию претендентов на льготы, но и в их запугивании: теперь на желающих получить помощь от государства будут оформлять настоящие досье. Не всякому это понравится, т. е. часть претендентов отсеются уже на этом этапе.

«Об этом прямо не говорят, но есть негласная команда уменьшить список получателей. И успешность верификации уже доказана на примере субсидий — в 2018 году число субсидиантов сократилось едва ли не вдвое», — подтверждает опасения директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

К слову, дело не только в субсидиях. Скажем, подающим документы на перерасчёт пенсии теперь следует быть готовыми к тому, что на время проверки они… останутся без пенсии вообще. Сегодня такая норма уже действует, но применяют её точечно — к вынужденным переселенцам.

В конце декабря 2018 года стало известно о решении РФ расширить санкционный список в отношении импорта украинских товаров. Украинские СМИ уже успели подсчитать, что это решение обойдётся Украине потерей экспортной прибыли в размере 500 млн долл. ежегодно (до тех пор, разумеется, пока для этой продукции не будут найдены новые рынки сбыта — если будут). При этом некоторые СМИ всё же отметили, что санкции получились весьма умеренными, поскольку в чёрный список не попали товары, дающие украинским экспортёрам в РФ основную прибыль (неорганическая химия, чёрные металлы, реакторы, ядерные котлы и машины — на них приходится более 51% поступлений от экспорта). К тому же подчеркивается, что в основном ограничения коснулись товаров, для которых найти новые рынки сбыта будет не так уж и трудно, например продукции сельского хозяйства. Впрочем, в ряде случаев удар всё-таки будет ощутимым. Скажем, украинские виноделы получали от РФ почти половину экспортных поступлений (15 из 31 млн долл). Однако этот рынок достаточно высококонкурентный, и быстро найти адекватную замену не получился.

С одной стороны, 500 млн долл. — это примерно 1% от годового экспорта Украины. Однако тут необходимо учитывать, что в прошлом году негативное сальдо внешней торговли Украины достигло почти 10 млрд долл., т. е. любой дополнительный минус ощущается госбюджетом очень сильно.

Медицина на постмайданной Украине по факту стала платной и довольно дорогой. Согласно результатам исследования «Индекс здоровья. Украина», 68% украинцев в 2018 году занимали деньги, чтобы покрыть расходы на госпитализацию. При этом средняя сумма займа выросла с 6 760 грн (2017 год) до 14 183 грн.

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