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Собянин рассказал о развороте экономики на примере Москвы

Экономика

В больших городах и агломерациях тренд является очевидным

Москва, 16 января 2019, 11:58 — REGNUM  В экономике большую роль будут играть услуги, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 16 января на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На примере Москвы это очень хорошо видно. У нас доля промышленности уменьшается, а доля услуг увеличивается. IT-сектора, финансового сектора, услуг, туризма. Нормальный тренд. Разворот экономики от промышленности к человеку, от индустриальной экономики к экономике человека — вот что должно происходить», — сказал Собянин.

Он добавил, что в больших городах и агломерациях данный тренд является очевидным.

Ранее мэр Москвы заявил, что не верит в увеличение до 30% доли малого и среднего бизнеса в экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин не верит в рост доли малого и среднего бизнеса до 30%

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Экономика Москвы
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