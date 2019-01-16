Собянин рассказал о развороте экономики на примере Москвы

Москва, , 11:58 — REGNUM В экономике большую роль будут играть услуги, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 16 января на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На примере Москвы это очень хорошо видно. У нас доля промышленности уменьшается, а доля услуг увеличивается. IT-сектора, финансового сектора, услуг, туризма. Нормальный тренд. Разворот экономики от промышленности к человеку, от индустриальной экономики к экономике человека — вот что должно происходить», — сказал Собянин.

Он добавил, что в больших городах и агломерациях данный тренд является очевидным.

Ранее мэр Москвы заявил, что не верит в увеличение до 30% доли малого и среднего бизнеса в экономике.

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