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США сохранили прогноз цены барреля нефти Brent на 2019 год

Экономика

Согласно данным отчета ведомства, цена Brent в текущем году снизится по отношению к 2018 году на 14%

Вашингтон, 16 января 2019, 11:40 — REGNUM  Средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит $61, полагают эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США.

Таким образом, согласно данным отчета ведомства, цена Brent в текущем году снизится по отношению к 2018 году на 14% (с уровня в $71 за баррель). В то же время аналитики прогнозируют рост цен на Brent в 2020 году до $65 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что его политика привела к росту добычи нефти в Соединенных Штатах, и тем самым он серьезно навредил российской экономике, а значит, он не может работать на Россию.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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