Из Хакасии тысячами вывозят шкурки соболей

Абакан, , 11:39 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области известило о значительном увеличении в текущем охотничьем сезоне объемов вывоза шкурок соболя для последующей продажи.

В частности, четыре партии пушнины (более 10 тысяч шкурок) были отправлены на международный аукцион в Санкт-Петербурге из аэропорта Абакан (Хакасия). По данным пресс-службы ведомства, при досмотре товара никаких нарушений выявлено не было.

«По результатам проведенного досмотра установлено соответствие подконтрольного сырья требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации, груз выпущен для дальнейшего следования авиатранспортом», — отметили в Россельхознадзоре.

Напомним, осенне-зимний сезон на пушные виды животных (заяц-русак, заяц-беляк, лисица, белка, соболь, норка американская, колонок) в Хакасии завершится 31 января 2019 года. Всего более 4350 охотников получили разрешения на добычу данных видов охотничьих ресурсов.