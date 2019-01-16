Эксперты дали прогноз роста ВВП Казахстана на 2019 год

Астана, , 11:39 — REGNUM По данным Национального банка Казахстана, валовый внутренний продукт (ВВП) республики в 2019 году вырастет на 2,7%, сообщает агентство «КазТАГ».

По данным министерства национальной экономики республики, рост ВВП в 2019 году составит 3,8%. Управляющий директор Visor Holding, эксперт Алмас Чукин считает, что темпы роста ВВП составят 2,5%.

Аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков считает, что курс национальной валюты не снизится ниже 357 тенге за доллар США и не превысит 410 тенге. Курс тенге будет зависеть от уровня мировых цен на нефть.

Аналитик брокерской компании «Альпари» Анна Бодрова считает, что курс тенге будет изменяться в пределах от 340 до 415 тенге за доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства национальной экономики Казахстана, ВВП страны в 2018 году вырос на 4,1%. В 2017 году этот показатель составил 4%.

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