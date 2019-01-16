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Вклады в банках Южной Кореи значительно выросли

Экономика

Это связано с повышением процентной ставки

Сеул, 16 января 2019, 11:32 — REGNUM  В 2018 году долгосрочные вклады в банках Южной Кореи значительно увеличились, сообщает телеканал YTN.

Согласно представителям Банка Кореи, к концу 2018 года сальдо долгосрочных вкладов увеличилось на 72,2 трлн (~$64,5 млрд) и составило 668,4 трлн вон (~$597,8 млрд).

Это связано с тем, что центральный банк Республики Корея повысил ключевую ставку в ноябре 2017 года, что является крупным увеличением с 2010 года.

Банки по всей стране привлекают денежные средства населения под вклады, чтобы обеспечить надежность. Кроме того, количество долгосрочных вкладов, сумма которых больше 1 млрд вон увеличилось до 40 000 к концу прошлого года.

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Банковское дело
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