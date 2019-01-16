Китай планирует изменить модель сотрудничества с Казахстаном — эксперт

Астана, , 11:16 — REGNUM Китаю и Казахстану необходимо менять модель сотрудничества в международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Об этом заявил эксперт института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана Руслан Измигов, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

Эксперт отметил, что о необходимости изменения формата сотрудничества сказали китайские специалисты во время круглого стола «Сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы «Пояс и путь»: видение на следующие 10 лет» в Шанхае.

По мнению китайских экспертов, принципы торговли на МЦПС «Хоргос» были заложены десять лет назад и не соответствуют нынешним реалиям, сказал Измигов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года грузооборот товаров из Китая на контрольно-пропускном (КПП) пункте «Хоргос» составил 35,74 млн тонн, что на 23,3% больше, чем годом ранее.

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