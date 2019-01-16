В 2018 году жители России тратили деньги по-крупному

Москва, , 11:13 — REGNUM В 2018 году жители России не скупились на покупки. Значительно увеличились расходы на покупку одежды — с 30% в 2016 году до 51% (среди людей 18−24 лет — 68%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

В два раза выросла доля граждан РФ, потратившихся на медицинские услуги, — с 15% до 31%.Деньги на отдых потратили 21% опрошенных.

Ремонтом квартиры или дач в 2018 году занимались 13%, что на 4% больше, чем в 2016 году. Также рост на 4% зафиксирован при покупке мебели — с 7% до 11%.

Что год грядущий готовит: куда вложить деньги в 2019 году

Бытовая техника и электроника стала исключением, её покупки снизились с 13% в 2016 до 7% в 2018 году. В два раза — с 31% до 15% — сократилось число людей, не сделавших никаких крупных покупок.

Опрос проведен в декабре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах России.

Читайте также: После Нового года расходы граждан РФ упали

Как сообщало ИА REGNUM, после новогодних праздников в России наблюдался традиционный спад расходов граждан. Так, за первую неделю нового 2019 года среднестатистическая семья в среднем потратила 3 тыс. 916 рублей, что на 30% меньше последней предпраздничной недели.

Ранее на эту тему: Перед Новым годом расходы граждан РФ значительно выросли