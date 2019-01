На острове Русский ожидают прихода корейского оператора отелей

Владивосток, , 11:01 — REGNUM Приморский край готов предоставить южнокорейским инвесторам земельные участки на острове Русский для строительства гольф-поля и отеля, сообщает 16 января пресс-служба Минвостокразвития России.

Из сообщения следует, что в настоящее время подготовлен меморандум о взаимопонимании по строительству двух проектов. Инвестором готова выступить компания Ramid Hotels & Resorts. Отмечается, что корейская сторона готова принять участие «в разработке законодательных условий» для развития туристического бизнеса в Приморье «на уровне мировых развлекательных центров».

В ведомстве отметили, что намерение развивать игорную зону в Приморье выразили и другие инвесторы из Южной Кореи. Так, компания K International Inc. планирует построить на территории курортной зоны новый игорно-развлекательный комплекс с объемом вложений $300 млн. В свою очередь, компания Dongnam Industry Co., Ltd намерена создать гольф-поле на территории курорта «Приморье». Общий объем инвестиций составит более $30 млн.

Напомним, первое казино в развлекательной курортной зоне «Приморье» открылось в 2015 году. Читайте подробнее: В Приморье официально открылось первое в РФ казино Tigre de Cristal