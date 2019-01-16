В Екатеринбурге территория для создания «умного города» будет «распечатана»

Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дали указания «распечатать» территорию для строительства «умного города» на западе города. Об этом заявил глава региона на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас мы запланировали средства на подвод инженерных сетей к этой огромной площади для расчета нагрузки на этот огромный участок — 550 га. Сегодня мной даны поручения, и аналогичное поручение дал глава Екатеринбурга Александр Высокинский — что называется, распечатать эту территорию», — заявил Куйвашев.

Губернатор упомянул, что город будет построен по самым современным стандартам.

«Проект «умный город» будет реализован самым серьезным образом… Намерения достаточно серьезные, и, безусловно, это реализация на этой площадке самых современных подходов в градостроительстве, в организации и комфорте жителей не только того региона. Мы апробируем все самые современные подходы в урбанистике, в организации жизни, в доступном и комфортном жилье, транспортном обслуживании», — сказал глава региона.

Напомним, 28 ноября 2018 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что часть территории, предполагавшейся под всемирную выставку ЭКСПО-2025, будет зарезервирована на случай проведения выставки ЭКСПО-2030 в городе. «Умный город» — один из предполагавшихся проектов для выставки в 2025 году, которую Екатеринбург так и не организует — в борьбе за право проведения победил японский город Осака.

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