Индонезийский бизнесмен рассказал об экспорте золотых украшений в США

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Индонезийский предприниматель в сфере золотых ювелирных изделий Майкл Сусанто Яхья выразил оптимизм в отношении того, что экспорт золотых ювелирных изделий в США будет продолжать расти в ближайшие годы, сообщает Antaranews.

«Я считаю, что рост экспорта золотых украшений в США в этом году может быть на 50% выше, чем в предыдущем году», — заявил генеральный директор по маркетингу индонезийского предприятия PT Untung Bersama Sejahtera Майкл Сусанто Яхья в Вашингтоне.

По его словам, конкуренцию Индонезии в этой области составляют Иордания, Доминиканская Республика и ЮАР. Однако Индонезия имеет ряд преимуществ, включая конкурентоспособные цены и более качественные услуги доставки.

Издание отмечает, что индонезийский экспорт золотых украшений в США может достигать 200 млн долларов США в год.

Напомним, индонезийская компания PT Untung Bersama Sejahtera была основана в Сурабае в 1981 году. В настоящее время компания экспортирует ювелирные украшения из золота в США, страны Ближнего Востока, Гонконг, Сингапур и Европейский союз.