В Симферополе перекраивают схему работы неэффективных коммунальщиков

Симферополь, , 10:53 — REGNUM Власти крымской столицы готовят новую схему работы коммунальных служб по уборке города от мусора. Об этом 16 января журналистам сообщила глава администрации города Наталья Маленко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«До среды следующей недели необходимо составить список уборочной техники и человеческого ресурса. Далее будет понятно, в каком направлении и какими силами нам необходимо двигаться», — сказала Маленко.

Она также отметила, что городские власти намерены подробно изучить опыт работы коммунальных служб Уфы и ряда других городов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил возродить на полуострове ЖЭКи и пообещал, что тарифы на вывоз мусора в республике в 2019 году расти не будут.

Об этом: Крымчанам обещают не поднимать тарифы на мусор

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму хотят вернуть систему ЖЭКов