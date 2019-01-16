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«Пресловутые девять яиц»: почему маркетинговые ухищрения невозможны на АЗС

Экономика

Продажа поллитра бензина на АЗС невозможна чисто технически, к тому же последуют штрафы за недолив

Москва, 16 января 2019, 10:52 — REGNUM  Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко назвал шуткой предложение своего коллеги о появлении на АЗС ценников на поллитра бензина, но проблему топливного рынка и растущих цен считает актуальной. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность реализации озвученного президентом Независимого топливного союза (НТС) Павлом Баженовым «маркетингового ухищрения» о продаже «пресловутых десяти яиц», он, в частности, отметил:

«Когда речь идёт о штучном товаре, такое ухищрение возможно. А здесь есть единица измерения, есть мерные устройства, которые определены техническим регламентом, законом и, соответственно, наливать бензин по поллитра не получится. На самом деле нужнее определить правила игры государством и тогда будет понятен весь нефтепродуктовый бизнес. Если будет стабильная цена на нефть, если будут задействованы те механизмы, о которых мы говорили, то розничным ценам в стране не дадут вырасти выше процентной инфляции.

А продавать по поллитра бензина дорого будет стоить. Тем более, уже озвучено предложение штрафовать за недолив на сумму до 500 тысяч рублей. Мерного устройства на поллитра или 0,9 литра нет и я думаю, что не будет. Поэтому есть мера изменения, которая утверждена техническим регламентом и если ты не дольёшь клиенту положенные 10 литров, то получишь штраф на 500 рублей или 1000 рублей. Поэтому я думаю, что это была такая новогодняя шутка со стороны президента НТС Павла Баженова. Но проблема с ростом цен существует и она весьма актуальна».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о возможных «маркетинговых ухищрениях» при продаже топлива на независимых АЗС предупредил президент НТС Павел Баженов. По его словам, можно хоть завтра поставить на стелах цену 20 рублей за литр АИ-92, правда, цена будет за пол-литра.

Читайте ранее в этом сюжете: «Маркетинговые ухищрения»: бензин в РФ могут начать продавать по 0,5 литра

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Бензиновый ажиотаж
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