Из-за перехода на «цифру» в Великом Новгороде прекратило вещание частное ТВ

Великий Новгород, , 10:49 — REGNUM В Великом Новгороде с 2019 года прекратила эфирное вещание частная новгородская телекомпания «Триада», ранее выпускавшая программу «Новости Великого Новгорода» в эфире телеканала ТНТ. Сотрудники телеканала объяснили ИА REGNUM прекращение эфирной трансляции программ «Триады» прекращением аналогового вещания канала ТНТ — бывшего сетевого партнёра компании — на территории Великого Новгорода.

Телеканал ТНТ расторг партнёрские договоры с региональными партнёрами по всей России и уже отказался от аналогового эфирного вещания в пользу цифрового в Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Красноярске, Ульяновске, Ростове-на-Дону и Томске.

В новгородской телекомпании «Триада» корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что вопрос о новом сетевом партнёре ещё будет решаться. Помимо ТНТ, у компании есть договоры с телеканалами СТС и «Че».

Напомним, частная телекомпания «Триада» начала вещание в Великом Новгороде в 1996 году. В Новгородской области также вещают две государственные телекомпании — Новгородская государственная телекомпания «Славия» (филиал ВГТРК, выходит в эфир на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24») и Новгородское областное телевидение.

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Символическое открытие цифрового вещания состоялось в Великом Новгороде в канун нового года, 28 декабря. Строительство сети цифрового эфирного телевидения для вещания каналов первого мультиплекса (пакет из 10 общероссийских телеканалов и трех радиовещательных программ) было завершено в Новгородской области в 2014 году, в 2017 году построена сеть вещания второго мультиплекса (ещё 10 коммерческих телеканалов). Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов, входящих в состав мультиплексов, прекратится в регионе в апреле 2019 года. Остальные телеканалы, включая региональные, продолжат вещать в аналоговом формате.

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