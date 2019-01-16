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Владморрыбпорт в 2018 году увеличил грузооборот на 14%

Экономика

В минувшем году грузооборот достиг 4,5 млн тонн

Владивосток, 16 января 2019, 10:41 — REGNUM  Грузооборот Владивостокского морского рыбного порта (Владморрыбпорт) в 2018 году составил 4,5 млн тонн, что на 14% превышает показатель прошлого года, сообщает 16 января пресс-служба предприятия.

Отмечается, что показатель стал рекордным и свидетельствует об успешном выполнении поставленного плана. При этом рост произошёл по всем основным номенклатурам перевалки: контейнерооборот составил 182,6 тыс. TEU (+16,3%), оборот рыбопродукции — 330, тыс. тонн (+21,4%), металлолома — 440,7 тыс. тонн (+8,5%).

Грузооборот навалочных грузов увеличился на 218 тыс. тонн, в том числе строительных на 97 тыс. тонн. Порт обработал 54,9 тыс вагонов, что на 8% превышает показатель 2017 года.

В 2018 году у причалов Владморрыбпорта ошвартовано 844 судна (+6,8%). В период путины одновременно у причалов под погрузо-разгрузочными работами находились до восьми судов с рыбопродукцией и грузами судового снабжения.

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Морские и речные грузоперевозки
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