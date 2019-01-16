Власти Китая согласовали семь инфраструктурных объектов стоимостью $72 млрд

Пекин, , 10:40 — REGNUM Главный китайский орган экономического планирования одобрил строительство семи инфраструктурных проектов общим объемом инвестиций в размере 485 млрд юаней ($72 млрд) в 2019 году, сообщает 16 января издание Securities Daily.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР (NDRC) одобрил планы строительства инфраструктурных проектов в сфере транспорта, водных ресурсов и энергетики. Проекты включают в себя несколько железнодорожных транзитных линий в городе Ухань, строительство гидроэлектростанции на реке Цзиньша, а также аэропортов в города Лянюньган, Хух-Хото и Сянъян.

Самым затратным из проектов станет междугородняя железная дорога в провинции Цзянсу. Ожидается, что на ее строительство будет потрачено 231,7 млрд юаней. Как отмечает исследователь из организации Xiangcai Securities Пань Юйчжан, Китай ускорил процесс согласования инфраструктурных проектов с целью стабилизировать инвестиционную сферу и ускорить экономическое развитие.

Отметим, что инвестиции Китая в основные фонды увеличилось на 5,9% до 60,93 трлн юаней за 11 месяцев с начала 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года. В эти инвестиции входят расходы средств на инфраструктуру, собственность, технику и другие материальные активы.