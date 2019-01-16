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Из Екатеринбурга в Магадан можно будет летать дважды в неделю

Экономика

Возможно, частоту рейсов увеличат

Из Екатеринбурга в Магадан можно будет летать дважды в неделю
ЕршовКВН
Самолёт «Уральских авиалианий»

Екатеринбург, 16 января 2019, 10:39 — REGNUM  Самолёты между Екатеринбургом и Магаданом будут летать два раза в неделю. Об этом 16 января на пресс-конференции заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, возможно, частота полётов будет увеличена. Это станет известно после изучения пассажиропотока.

Уже известно, что рейсы будут субсидировать. Перелёт туда и обратно обойдётся, по словам главы региона, в 17−18 тысяч рублей.

Сроков начала полётов Евгений Куйвашев не назвал. Напомним, о предстоящем запуске авиарейса в октябре журналистам заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Полёты будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии».

Читайте ранее в этом сюжете: Между Екатеринбургом и Магаданом может появиться прямой авиарейс

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