Из Екатеринбурга в Магадан можно будет летать дважды в неделю

Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM Самолёты между Екатеринбургом и Магаданом будут летать два раза в неделю. Об этом 16 января на пресс-конференции заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, возможно, частота полётов будет увеличена. Это станет известно после изучения пассажиропотока.

Уже известно, что рейсы будут субсидировать. Перелёт туда и обратно обойдётся, по словам главы региона, в 17−18 тысяч рублей.

Сроков начала полётов Евгений Куйвашев не назвал. Напомним, о предстоящем запуске авиарейса в октябре журналистам заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Полёты будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии».

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