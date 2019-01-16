В ЦБ РФ заявили о вреде народных сказок для граждан России

Москва, , 10:34 — REGNUM Произведения русского фольклора не самым лучшим образом влияют на формирование у населения России финансовой грамотности. Напротив, сказки про золотую рыбку и щуку, которая исполняет желание, побуждают людей поверить в возможность лёгкой наживы, причем без особых усилий. Такое мнение в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку высказал первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов.

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«Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком», — приводит агенство городских новостей «Москва» слова Швецова.

Зампредседателя ЦБ РФ уверен, что сюжеты таких сказок, которые создают помехи для повышения финансовой культуры граждан, необходимо менять.

«Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно», — добавил Швецов.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад о вреде детских сказок говорили и в Иркутской области. Так, в Качугском районе отдел народного образования запретил для прочтения детям такие книги, как «Карлсон», «Дюймовочка», «Колобок» и ряд других из-за содержащейся в них вредоносной информации. Например, сказка «Иван Царевич и Серый волк» была признана опасной из-за сцен воровства коня и Елены Прекрасной, а «Колобок» — из-за сцены физического насилия над главным героем.

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