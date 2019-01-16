Лесная служба Южной Кореи приобретет 5800 га частных лесов

Сеул, , 10:33 — REGNUM Лесная служба Республики Корея приобретет 5800 га частных лесов, сообщает YTN.

По сообщению источника, на приобретение 5800 га частных лесов, территорию которых можно сравнить с 8000 футбольными полями, будет выделено 53,9 млрд вон (~$48,2 млн). Об этом сообщили представители ведомства 16 января.

В список приобретенных участков войдут: прилегающие к горной цепи Пэктутэган охраняемые районы, заповедники, буферная зона Korea National Arboretum, естественный лес Котчаваль, расположенный на склонах горы Халла, о. Чеджу.

Купленные леса будут использоваться как пространство для национальной лесной политики, в том числе для сохранения лесных экосистем, возобновления лесов.

Лесная служба Республики Корея занимается покупкой лесов с 1996 года и по состоянию на 2018 года приобрела 191,446 га частных лесов.