Сергей Фургал отправил чиновников правительства чистить дороги в Николаевск

Хабаровск, , 10:41 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправил чиновников регионального правительства чистить дороги от снега в отдаленный Николаевск-на-Амуре. Гнев главы региона вызвало то, что в муниципалитете не могут справиться со снежными заносами вторые сутки, не могут проехать автомобили скорой помощи, а техники для уборки снега нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании в правительстве края Сергей Фургал крайне резко высказался о состоянии дорог в Николаевске-на-Амуре.

«Вот Николаевск-на-Амуре. Вторые сутки не расчищены дороги. Значит, сейчас покупаем билеты, ответственный, кто отвечает за это? И едет чистить дороги. Когда продавали базы, когда продавали технику и всё остальное, надо было думать к чему это может привести. Ни скорая помощь проехать не может, ни воду не могут подвезти, вообще ничего! С 27 числа! Вы, наверное, меня плохо услышали. Я говорил, что каждый министр несет персональную ответственность за действия своих подчиненных. Персональную, вы понимаете, да? Я не собираюсь больше разбираться с руководителями комитетов, начальниками отделов. Не собираюсь. Если люди задействованы в коррупционных схемах — избавляйтесь. Сами. Не ждите, когда это будет делать губернатор. Сами наводите порядок. Иначе они вас затянут туда, куда не надо. И вы окажетесь виноваты во всем», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Фургал очень резко высказался в адрес работы министра образования края Аллы Кузнецовой в связи с тем, что в школах региона голодают дети из бедных семей. Губернатор пригрозил чиновникам лишить их премий и прочих приятных выплат, если они не изменят ситуацию, а высвободившиеся деньги направить на питание дет