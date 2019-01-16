Казанский метростроитель выплатит 12,6 млн рублей по мировому соглашению

Казань, , 10:21 — REGNUM Арбитражный суд Татарии утвердил мировое соглашение, по которому главный метростроитель Татарии — АО «Казметрострой», работавший также на строительстве метрополитена Москвы, выплатит свыше 12,6 млн рублей задолженности. Истцом в деле выступала строительная компания «16 регион», принадлежащая казанскому бизнесмену Марату Сиразетдинову. Также сегодня, 16 января, Арбитражный суд Татарии должен рассмотреть обоснованность претензий АО «Московский Метрострой», требующего обанкротить казанскую метростроительную компанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, акционерное обществе является преемником одноимённого муниципального унитарного предприятия, и было акционировано шесть лет назад. Учредителем выступает комитет имущественных и земельных отношений исполкома Казани. Численный состав сотрудников — свыше 1 тыс. человек, уставный капитал — более 1,4 млрд рублей. Главой компании является депутат Госсовета Татарии Марат Рахимов, по итогам 2017 года задекларировавший доход более 10,8 млн рублей. Компания была подрядчиком новой станции метро в Казани — «Дубравная», сданной в конце августа 2018 года.

АО свыше десятка раз пытались обанкротить, последние претензии выставила налоговая служба и АО «Московский Метрострой». Претензии фискального органа были отклонены, а обоснованность иска московской фирмы суд должен рассмотреть сегодня, 16 января 2019 года.

Предъявляемая сумма долга — более 44,445 млн рублей. В качестве арбитражного управляющего истец предложил Ивана Силецкого, являющегося членом Ассоциации СРО «ЦААУ» — Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих». АО «Казметрострой» пыталось обжаловать принятие иска к производству, но из-за недочётов апелляционная жалоба до 25 января оставлена без движения.

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Между тем задолженность перед ООО «Строительная компания «16 регион» судом подтверждена и утверждено мировое соглашение. Метростроителям предстоит по нему выплатить 12 670 340,13 рубля 13 копеек. Последний платёж по этим правоотношениям должен быть сделан не позднее 1 декабря 2019 года. Платежи планируется проводить не позднее 1 числа каждого месяца в сумме 1,065 млн рублей.

«При подаче искового заявления истцом не была оплачена государственная пошлина в размере 86 352 руб. На основании п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ 50 процентов государственной пошлины в размере 43 176 руб. подлежит оплате ответчиком», — уточнялось в определении суда.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано.