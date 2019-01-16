В кофейне тюменского бизнес-омбудсмена кормили просроченными пирожными?

Тюмень, , 10:20 — REGNUM В тюменском международном аэропорту имени Дмитрия Менделеева пассажиров кормили просроченными пирожными. В кофейне «Максим», расположенной на первом этаже воздушной гавани, нарушались санитарно-эпидемиологические правила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в кофейне предприятия общественного питания ООО «РК «Максим» в холодильных витринах хранились пищевые продукты и напитки без маркировки о сроках годности, с истёкшими сроками давности. У сотрудников на момент проверки при себе отсутствовали личные медицинские книжки.

Директору ООО «РК «Максим» внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, а шеф-повар привлечен к дисциплинарной ответственности.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.6 («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции»). ООО «РК «Максим» привлечено к административной ответственности.

Отметим, что, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, одним из учредителей ООО «РК «Максим» является некая Лариса Невидайло. Фамилия, имя и отчество совпадают с теми, что у тюменского бизнес-омбудсмена.