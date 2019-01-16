Пачки сигарет в российских магазинах могут остаться без акцизных марок

Москва, , 09:39 — REGNUM На прилавках российских магазинов в 2019 году могут появиться пачки сигарет и папирос без привычных бумажных акцизных марок. Об этом сообщает 16 января РБК.

В настоящее время Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ рассматривает возможность замены акцизов системой маркировки табачной продукции, эксперимент по внедрению которой проводился под контролем Минпромторга РФ.

Напомним, эксперимент по добровольной маркировке табака начался с 15 января 2018 года, а уже с июня 2019 года все производители табачных изделий должны будут наносить на пачки цифровой штрихкод Data Matrix в обязательном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что дальнейшее повышение прозрачности розничной торговли в России связано с совершенствованием системы маркировки. По словам министра, в эксперименте сейчас маркируются лекарства, обувь и табак.

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