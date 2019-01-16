Нефть «отвоевала» уровень $60

Москва, , 09:36 — REGNUM На подходе к отметке $59 нефть марки Brent 15 января встретила покупателей и перешла к восстановлению. К концу дня цены отвоевали уровень $60 и даже едва не дошли до области $61. Первые в этом месяце попытки коррекции привели к выкупу актива, что подтверждает улучшение настроя рынка после агрессивных распродаж в конце 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Отчет API отразил сокращение запасов сырой нефти в четыре раза меньше, чем прогнозировалось, — всего на 650 тыс. баррелей, тогда как запасы бензина выросли почти на 6 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 3,2 млн. Цены практически не отреагировали на релиз и продолжают демонстрировать небольшой восходящий уклон сегодня на утренних торгах», — отметил эксперт.

16 января выйдет официальный отчет минэнерго США, который может вызвать более заметную реакцию рынка, особенно если сильно отклонится от прогнозов по динамике запасов или отразит возобновление роста добычи, которая в последнее время стагнирует.

«В поддержку черного золота выступает оптимизм мировых инвесторов, которые расценили результаты голосования в британском парламенте (Мэй ожидаемо потерпела поражение) как рост вероятности проведении повторного референдума.

С технический точки зрения главная задача Brent на данный момент — удержаться над уровнем $59 и в идеале продемонстрировать дневное закрытие над $61, чтобы подтвердить возобновление восстановления после непродолжительной паузы», — полагает Мащенко.

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