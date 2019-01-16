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Более 12 тыс. студентов в Танзании не выплачивают образовательные кредиты

Экономика

Комиссия по выдаче образовательных кредитов студентам университетов будет принимать меры против неплательщиков

Додома, 16 января 2019, 09:43 — REGNUM  Комиссия по выдаче образовательных кредитов студентам университетов (HESLB) объявила о 12 600 студентов, которые еще не начали выплаты по кредитам. 198 656 уже выплачивают кредиты, сообщает газета Nipashe.

HESLB заявила, что начнет разыскивать работодателей, чьи работники к настоящему моменту не выплатили 15% по кредиту, чтобы ускорить выплаты. Размер долга HESLB от подчиненных различных компаний составляет 291 миллиард танзанийских шиллингов (около 125 миллионов долларов США).

Об этом заявил исполнительный директор HESLB Абдул-Разак Бадру на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе, комментируя сбор выплат по кредитам за 2018/2019 финансовый год. За этот период было собрано 150 миллиардов танзанийских шиллингов (около 65 миллионов долларов США).

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