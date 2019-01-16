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Рубль «демонстрирует» стабильную динамику

Экономика

… на фоне закрепления нефтяных цен

Рубль «демонстрирует» стабильную динамику
© ИА REGNUM
Рубль

Москва, 16 января 2019, 09:31 — REGNUM  В последние дни валютные курсы на Московской бирже демонстрируют стабильную динамику. Курс доллара консолидируется около уровня 67 руб., евро в моменте достигал минимального значения года в районе отметки 76,20 руб. на фоне ослабления европейской валюты на международном рынке Forex, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Начало покупок валюты на локальном рынке Банком России в рамках исполнения бюджетного правила не привело к заметной реакции валютных курсов. Профицит счета текущих операций «поглощает» негативный эффект.

«Сегодня, 16 января, в течение дня характер валютных торгов принципиально не изменится на фоне закрепления нефтяных цен вблизи психологически значимой отметки $60 за баррель», — считает эксперт.

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