Рубль «демонстрирует» стабильную динамику

Москва, , 09:31 — REGNUM В последние дни валютные курсы на Московской бирже демонстрируют стабильную динамику. Курс доллара консолидируется около уровня 67 руб., евро в моменте достигал минимального значения года в районе отметки 76,20 руб. на фоне ослабления европейской валюты на международном рынке Forex, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Начало покупок валюты на локальном рынке Банком России в рамках исполнения бюджетного правила не привело к заметной реакции валютных курсов. Профицит счета текущих операций «поглощает» негативный эффект.

«Сегодня, 16 января, в течение дня характер валютных торгов принципиально не изменится на фоне закрепления нефтяных цен вблизи психологически значимой отметки $60 за баррель», — считает эксперт.

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