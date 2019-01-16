ЦБ заинтересовался «серийными отправителями» денег за рубеж

Москва, , 09:23 — REGNUM Российским банкам стоит усилить контроль за регулярными трансграничными переводами денежных средств, которые осуществляют физические лица. Об этом говорится в рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.

Регулятор отмечает, что подобные операции могут говорить о скрытом ведении предпринимательства в России и уклонении от постановки на учет во избежание валютного контроля.

Центробанк обратил внимание на отправку денег за рубеж, которая выполняется через банковские подразделения в крупных торговых комплексах либо неподалеку от них, при этом, как правило, не используется контрольно-кассовая техника. Речь идет о так называемых серийных отправителях — лицах, которые много раз за день осуществляют переводы с небольшим временным интервалом.

ЦБ не исключает, что таким образом отправители оплачивают договор о поставке товара в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России могут наделить дополнительными полномочиями в интернете — правом добиваться блокировки противоправного контента без решения судебной инстанции. Соответствующий законопроект уже подготовлен и поддержан комитетом по финансовому рынку Госдумы РФ в первом чтении.

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