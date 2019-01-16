За неделю полисы ОСАГО подорожали почти на 5% — СМИ

Москва, , 09:23 — REGNUM В среднем по России стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) выросла в первые дни продаж после изменения базовых ставок на 4,6%. Об этом со ссылкой на данные компании «АльфаСтрахование» сообщает 15 января РБК.

По сведениям страховой компании, средний рост цен на полис ОСАГО за минувшую неделю составил 273 рубля. Страховка авто подорожала с 5916 до 6189 рублей, отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России сообщил о расширении с 9 января тарифного коридора ОСАГО. Согласно новым правилам, система коэффициентов «возраст-стаж» отныне разделяется на 58 категорий, кроме того, ставки базового тарифа для физлиц теперь исчисляются в пределах от 2746 до 4942 рублей, тогда как ранее диапазон составлял от 3432 до 4118 рублей.

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