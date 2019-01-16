Власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна»

Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в третьей декаде декабря прошлого года, передает 15 января телеканал CNBC.

Сообщается, что в настоящее время американские экономисты склонны считать, что рост экономики страны будет замедляться на 0,1% каждую неделю. Ранее эксперты полагали, что торможение в 0,1% из-за «шатдауна» будет развиваться за две недели.

Первоначально власти США рассчитывали, что от кризиса пострадают только 800 тыс. работников федерального правительства, однако в настоящее время большие потери начали нести уже и частные предприниматели, а также подрядчики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что правительственный кризис в Соединенных Штатах привел к тому, что не получающие зарплату с конца декабря госслужащие стали выстраиваться перед супермаркетами в очереди за бесплатными продуктами.

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