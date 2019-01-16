На Камчатке сохраняются очереди за льготными билетами

Петропавловск-Камчатский, , 09:27 — REGNUM На Камчатке пенсионеры и инвалиды, многодетные родители продолжают дежурить в длинных очередях за субсидированными билетами. Людей обнадежило обещание «Аэрофлота» навести порядок в системе продаж, а также вмешательство в ситуацию вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой. Но надежды не оправдались — очереди сохраняются, люди раздражены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального Кам 24, меры, обещанные «Аэрофлотом», не принесли желаемого результата. Очереди сохраняются. Так, в кассе «Аэрофлота» в Петропавловске-Камчатском по улице Тушканова не протолкнуться. А талонов нет уже с самого утра. Охранник офиса сообщил, что получить талон можно в другой очереди, не менее длинной, но в неё сначала нужно записаться. Журналист агентства последовал совету охранника и записался, получив на руки талончик с номером 83. Женщина, выдающая талончики, сообщила, что всем очередникам завтра к 8:30, следует явиться на перекличку. А тех, кто не явится, — вычеркнут. В день, по словам сотрудницы, офис «Аэрофлота» обслуживает от 55 до 60 очередников. На то, чтобы выкупить льготный билет, уходит не менее 2−3 дней.

Пенсионеры и инвалиды, многодетные родители говорят, что готовы стоять днями в очередях, но не переплачивать коммерческим кассам, которые за льготный талон без очереди берут не менее тысячи рублей. Для бедных людей это деньги, на которые можно прожить несколько дней.

Прокуратуре Камчатского края внимательно бы изучить ситуацию и разобраться, почему в коммерческих кассах талоны без всяких очередей, а в обычных, где покупают небогатые люди, дикие очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» возобновил продажи льготных билетов для регионов ДФО. На Камчатке люди вынуждены ночами дежурить в очередях, чтобы иметь возможность поехать в отпуск.