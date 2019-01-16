ВТБ добился ареста активов Дмитрия Фирташа на Кипре

Лимасол, Кипр, , 08:37 — REGNUM В результате рассмотрения иска российского банка ВТБ суд Кипра арестовал движимое и недвижимое имущество украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет об активах на сумму $46 млн, пишет 16 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что российская кредитная организация подала иск в окружной суд кипрского Лимасола в связи с тем, что две компании Фирташа — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» — задолжали банку более 2,5 млрд рублей. Сообщается, что указанные компании владеют рядом предприятий в Крыму, в том числе заводом «Крымский титан» в Армянске.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2018 года в результате выброса из кислотонакопителя завода «Крымский титан» жители Армянска стали жаловаться в соцсетях на появившийся за ночь «ржавый налёт» на металлических поверхностях в домах и на улицах. Работа завода, принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, была приостановлена, а из города пришлось вывезти детей.

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