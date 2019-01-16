По итогам 2018 года Аргентина оказалась на пороге гиперинфляции — СМИ

Буэнос-Айрес, , 08:35 — REGNUM Рост инфляции в Аргентине в 2018 году стал максимальным за последние 27 лет, передает телеканал TeleSur.

15 января Национальный институт статистики и переписи Аргентины (Indec) опубликовал данные по инфляции за минувший год. Годовая инфляция составила 47,6% — это значит, что Аргентина оказалась на пороге гиперинфляции, которая по оценкам некоторых экономистов отсчитывается с роста цен на 50% в год.

Наиболее значительный рост цен затронул основные потребительские товары, такие как продукты питания и безалкогольные напитки (+51,2%), бытовые чистящие средства (+50%), а также билеты на проезд в общественном транспорте (+67%).

По данным Indec, в декабре 2018 года потребительские цены выросли на 2,6% относительно ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, к лету 2018 года правительство Аргентины и Международный валютный фонд достигли соглашения о предоставлении стране кредита в размере $50 млрд для борьбы с экономическим кризисом. Это потребовало от Аргентины перейти на политику жестких мер экономии, которая обернулась сокращением рабочих мест и свертыванием некоторых социальных программ.