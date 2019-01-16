В рыбодобывающей отрасли России вводится электронная отчетность

Москва, , 08:24 — REGNUM В течение 2019 года рыбодобывающая отрасль России перейдет на электронную отчетность о вылове — будет введён программный комплекс «Электронный промысловый журнал» (ЭПЖ), сообщила пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

Введение отчётности на судах рыбопромыслового флота организуют Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Управлением контроля, надзора и рыбоохраны.

До 1 июля будут проведены мероприятия по организации подачи судами рыбопромыслового флота судовых суточных донесений в отраслевую систему мониторинга.

До конца года будет налажено использование ЭПЖ в подразделениях пользователей водных биоресурсов при осуществлении рыболовства без использования судов или с использованием маломерных судов, а также в местах учета уловов водных биоресурсов на берегу.

Отмечается, что введение журнала позволит значительно упростить весь процесс подачи ежедневной отчетности для рыбаков и исключит необходимость держать на судне большое количество разных документов в бумажной форме.

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