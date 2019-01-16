Правительство Танзании достигло соглашения с Bart Airtel по акциям

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:17 — REGNUM Правительство Танзании и компания Bart Airtel (индийская глобальная телекоммуникационная компания, которая работает в 20 странах Южной Азии и Африки) подписали договор о владении акциями компании. Договоренность была достигнута спустя 8 месяцев двусторонних переговоров, сообщает газета Mtanzania.

Церемония по подписанию договора состоялась 15 января в резиденции президента Джона Магуфули в Дар-эс-Саламе, где министр конституции и закона Профессор Паламагамба Кабуди от имени правительство подписал договор с директором компании Bart Airtel Сунилом Митталом.

«Восемь лет мы не получали процент с доходов Bart Airtel, с момента прихода к власти я планировал перевести переговоры с представителями компании», — сообщает президент Магуфули.

Профессор Кабуди заявил о достигнутой договоренности, по ней Bhart Airtel получит 51% акций, а правительство — 49%. Ранее государство было держателем 40% акций, а Bart Airtel — 60%.