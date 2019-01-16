В Сулеймании прошел ирано-иракский экономический форум

Сулеймания, Ирак, , 07:59 — REGNUM В одном из крупнейших городов Иракского Курдистана Сулеймании прошел ирано-иракский экономический форум, сообщает 16 января Rudaw.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подчеркнул, что экономика страны будет развиваться, несмотря на санкции. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Тегеран, Багдад и Эрбиль связаны близкой дружбой.

«Мы вместе боролись с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе вели торговлю, чтобы развивать Ирак, Иран и Курдистан. Подобной близости никто не может навредить», — отметил Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Иран находится под давлением режима санкций, введенных США. Вашингтон расторг ядерное соглашение с Тегераном, которое было подписано в 2015 году администрацией прежнего президента Барака Обамы.

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