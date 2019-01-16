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«Роснефть» в 2018 году увеличила поставки нефти на НПЗ в России

Экономика

Суммарная проектная мощность предприятий составляет 118,4 млн тонн нефти в год

Москва, 16 января 2019, 07:45 — REGNUM  В минувшем году объём поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы компании «Роснефть» в России, по предварительным данным, увеличился почти на 3 млн тонн по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что значительное увеличение стало возможным благодаря реализации беспрецедентной программы модернизации собственных НПЗ, на которую в 2018 году было направлено 850 млрд из 1,5 трлн рублей.

В настоящее время нефтепереработку в России осуществляют 13 крупных завода. Суммарная проектная мощность предприятий составляет 118,4 млн тонн нефти в год, в доля «Роснефти» в этом сегменте экономики составляет более 35%.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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