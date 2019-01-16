Курганская область: растут смертность, миграция и число убийств

Курган, , 08:25 — REGNUM В Курганской области в 2018 году упала рождаемость и выросла смертность. А также увеличилось число уехавших из региона по сравнению с 2017 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Общая численность населения Курганской области составила на 1 января 2018 года 845 537 человек. Число родившихся в 2018 году в Зауралье составило 8 029 человек. В 2017-м данный показатель составлял 2 761 человек. Число навеки усопших по сравнению с предыдущим годом в Курганской области увеличилось на шесть человек. Всего в регионе в 2018 году умерло 11 876 человек. Основная причина смерти — болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Выросло число убийств: 103 в 2018 году против 100 в 2017 году. А также отравлений алкоголем: в 2018 году — 150, в 2017 году — 125.

В соотношении умерших и родившихся естественная убыль в Зауралье составила 3 847 человек. В 2017 году она составляла 3 109 человек.

Сокращается и число браков. В 2018 году их было 4 704, в 2017-м — 5 304. Однако стало меньше разводов: в 2018 году — 3 390, в 2017-м — 3 695.

Миграция из региона усугубляет общую печальную демографическую картину. В 2018 году Курганскую область покинули 33 408 человек. Разница между прибывшими и выбывшими составила минус 5 862 человека. В основе своей курганцы мигрируют в другие регионы России.