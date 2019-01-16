«Интехбанк» пытается взыскать крупный долг с компании депутата Татарии

Казань, , 07:30 — REGNUM Обанкроченный весной 2017 года «Интехбанк» пытается взыскать с компании депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина и компании его зятя Тимура Зайнутдинова крупную сумму. В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием взыскать с подрядчика космодрома «Восточный» в Приамурье ООО «ПСО «Казань» и компании Зайнутдинова — ООО «Техводпром» свыше 162 млн рублей. Иск принят к производству, слушания по делу начнутся 30 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ПАО «Интехбанк» лишилось лицензии в одно время с другим крупным республиканским банком — «Татфондбанком». В середине апреля 2017 года «Интехбанк» был объявлен банкротом и взят под конкурсное производство госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Долги перед свыше 3,5 тыс. кредиторами у этого банка на начало декабря 2018 года составляли более 25,444 млрд рублей.

ООО «ПСО «Казань», созданное в 2002 году и принадлежащее депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, является крупным подрядчиком Поволжья. Компания участвовала в строительстве объектов Универсиады-2013, прошедшей в Казани, в возведении стадионов к ЧМ-2018 по футболу в Саранске и Самаре, а на сегодня с нею заключён госконтракт стоимостью 38,7 млрд рублей на строительство второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье. Завершить работы подрядчик должен до конца 2022 года.

Осенью 2018 года налоговый орган попытался обанкротить ПСО, предъявив претензии на сумму почти 2 млрд рублей, но дело завершилось мировым соглашением, поручителями по которому выступили дочь и зять депутата, а также он сам как частное лицо, и иные компании, зарегистированные на них.

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28 декабря 2018 года ПАО «Интехбанк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агенство по страхованию вкладов» обратилось с иском к ООО «ПСО Казань» и ООО «Техводпром». Сумма претензий составляет 162 359 927,82 рубля. Дело суд принял к производству и начнёт рассматривать 30 января. До этой даты ответчикам среди прочего предложено предоставить доказательства оплаты долга, контррасчёт требований.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Техводпром» создано в октябре 2011 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, единственный участник — Тимур Зайнутдинов. Генеральный директор компании, основной вид деятельности которой оптовая торговля строительными материалами, — Ленар Замалиев.