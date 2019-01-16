Среда, 16 Января 2019 года
07:37:48 МСК

В 2019 году овощи на Украине подорожают на 20% — эксперт

Экономика

Это лучше, чем было раньше

Киев, 16 января 2019, 07:37 — REGNUM  К концу 2019 года овощи вырастут в цене на 20−25%, прогнозирует председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Несмотря на значительное подорожание, эксперт считает этот показатель гораздо более приемлемым, в сравнении с показателями 2018 года.

«Не сформированный рынок Украины со всеми изъянами в виде отсутствия оптовых рынков и хранилищ, высокой тенизации производства агропродукции… вылезает нам боком», — подытожил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов новогодний стол 2019 года обошёлся жителям Украины на 20% дороже, чем в 2018 году. При этом, согласно государственной статистике, годовая инфляция в стране выросла до 10%.

Читайте также: Новогоднее угощение на Украине подорожало на 20%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить