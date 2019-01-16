В 2019 году овощи на Украине подорожают на 20% — эксперт

Киев, , 07:37 — REGNUM К концу 2019 года овощи вырастут в цене на 20−25%, прогнозирует председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Несмотря на значительное подорожание, эксперт считает этот показатель гораздо более приемлемым, в сравнении с показателями 2018 года.

«Не сформированный рынок Украины со всеми изъянами в виде отсутствия оптовых рынков и хранилищ, высокой тенизации производства агропродукции… вылезает нам боком», — подытожил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов новогодний стол 2019 года обошёлся жителям Украины на 20% дороже, чем в 2018 году. При этом, согласно государственной статистике, годовая инфляция в стране выросла до 10%.

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