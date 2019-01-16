Эксперты сравнили «Транснефть» с зарубежными компаниями

Москва, , 07:23 — REGNUM Эксперты международной консалтинговой компании KPMG выпустили краткий обзор ключевых показателей деятельности ПАО «Транснефть» и сопоставимых зарубежных компаний за 2016−2017 годы, сообщила пресс-служба российского предприятия.

В итоговый документ вошли сведения о 57 зарубежных компаниях: 41 — из США и Канады, девяти — из европейских стран и семи компаниях, представляющих Южную Америку, Африку, АТР. Базовый состав показателей для целей исследования включал более 30 различных индикаторов.

Исследование подтвердило отсутствие среди зарубежных трубопроводных компаний аналогов ПАО «Транснефть», сопоставимых с компанией по масштабам трубопроводной деятельности с точки зрения ключевых производственных показателей (грузооборот, объем транспортировки, плечо транспортировки, протяженность трубопроводов, выручка от транспортировки).

Так, по ключевому показателю — объему транспортировки нефти — «Транснефть» значительно превышает показатели сравниваемых компаний и находится на стабильно высоком уровне в 2016—2017 годах (483 млн т и 478 млн т соответственно). Сравнение показателя грузооборота нефти с мировыми трубопроводными компаниями показывает, что российское предприятие характеризуется наибольшими значениями данного показателя: в 2016 году грузооборот компании составил 1 219 134 млн ткм, в 2017 году — 1 211 230 млн ткм, что более чем в семь раз превышает показатель компании с наибольшим объемом грузооборота в рассматриваемой выборке (Enbridge).

При этом в 2017 году средневзвешенный тариф ПАО «Транснефть» на транспортировку нефти (0,89 долл. США на 100 ткм), был более чем в два раза ниже медианного значения выборки. По данным KPMG, указанное значение тарифа является одним из самых низких среди компаний, занимающихся трубопроводной транспортировкой нефти.

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