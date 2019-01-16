Пенсионный фонд Украины вычислил размер средней пенсии

Киев, , 07:13 — REGNUM В среднем украинские пенсионеры получают по 2645,6 гривен в месяц. Сообщение об этом опубликовано на странице пенсионного фонда Украины в Facebook.

Данные приведены по состоянию на 1 января 2019 года. Размер средней пенсии на Украине составляет немногим более 6 тыс. рублей или около $90.

Пенсионерами на сегодняшний день являются 11,47 млн жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления украинского пенсионного фонда Евгений Капинус заявил, что в стране на десять работающих граждан приходится 11 пенсионеров. Минимальная пенсия на Украине в 2018 году составила 1435 гривен, что соответствует почти $52.

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