Суд в ЕС лишил McDonald's эксклюзивных прав на Big Mac

Аликанте, Испания, , 07:12 — REGNUM Всемирно известная американская сеть закусочных McDonald's проиграла суд против ирландской Supermac's за эксклюзивное право владения товарным знаком Big Mac. Об этом пишет 15 января The Irish Times.

Отмечается, что решение в пользу ирландской сети ресторанов быстрого питания приняло ведомство по защите интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO). Таким образом, компании McDonald's не удалось остановить экспансию Supermac's на рынок ЕС.

Напомним, ранее американская сеть подала в суд на Supermac's под предлогом того, что клиенты могут начать путать название гамбургеров. Добавим, отныне Supermac's получила право использовать товарный знак Big Mac.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2018 года стало известно, что Роспотребнадзор в результате проверок 44 заведений общепита McDonald's в Москве оштрафовал сеть закусочных на сумму более 5,5 млн рублей.

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