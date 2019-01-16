Москва, , 07:05 — REGNUM На Мосбирже 15 января рубль снова попытался расти, хотя довольно осторожно. К закрытию торгов вторника рубль вырос к доллару на 0,05%, а к евро — на 0,51%. Возвращение ЦБ РФ и Минфина на открытый рынок с 15 января рубль пережил спокойно. Укреплению рубля помогла растущая нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. Цена барреля нефти сорта Brent к вечеру вторника поднялась на 2,06%, до $60,39.

Позитивный фон на валютных торгах отчасти создало выступление главы правительства РФ Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме в Москве, где он выступил с резкой критикой политики США, заявив, что непомерно раздутый долг Соединенных Штатов и их стремление к торговому протекционизму ведут к дедолларизации мировой экономики.

Премьер-министр России даже немного поспорил с главой ФРС США Джеромом Пауэллом. Напомним, что Пауэлл еще в 2018 году, объясняя необходимость осторожного повышения процентных ставок, сравнил действия ФРС с действиями человека, входящего в комнату, в которой неожиданно выключился свет. «Свет в этой комнате выключил ее хозяин… Просто такое настроение было», — иронически заметил российский премьер.

Курс евро к доллару 15 января упал на 0,67% на фоне напряженного ожидания итогов голосования в британском парламенте по «Брекситу». Беспокойство европейских валютных трейдеров оправдалось — парламент проголосовал против предложенного Терезой Мэй варианта выхода Великобритании из ЕС.

Исходя из неопределенной динамики нефтяного рынка и бурных событий в Европе, прогноз по курсу доллара на сегодня, 16 января, остается в пределах до 66,50−67,50 руб., а по курсу евро — немного снижен, до 76−77,5 руб.

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