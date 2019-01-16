Минобороны РФ «топит» свою саратовскую строительную «дочку»?

Саратов, , 05:46 — REGNUM Арбитражный суд Саратовской области вернул оренбургской компании иск с требованием признать банкротом федеральное госпредприятие «ГУССТ №5 при Спецсстрое России», которое занималось строительством жилого комплекса на улице Гвардейская в Саратове и является «дочкой» Минообороны РФ. Решение о возврате заявления истец принял самостоятельно, но это не лишает оренбургскую компанию-кредитора права на повторную подачу иска. При этом претензии Минобороны РФ к «дочке» уже превысили 2 млрд рублей, но судами дела о взыскании долгов пока не рассмотрены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оренбургская компания-банкрот «Магистраль-плюс», специализирующаяся на грузовых автоперевозках, потребовала признать ФГУП банкротом 20 ноября 2018 года, предъявив претензии на сумму чуть более 424 тыс. рублей, и предложив начать с наблюдения. Из-за недочётов исковое заявления было оставлено без движения, на следующий день после принятия судом определения об оставлении без движения, истец обратился с просьбой о возврате иска.

«Определением Арбитражного суда Саратовской области от 26 ноября 2018 года указанное заявление оставлено без движения до 20 декабря 2018 года. При этом в определении указаны все допущенные заявителем нарушения, подлежащие устранению. 21 декабря 2018 года от заявителя поступило ходатайство о возврате указанного заявления», — отмечается в документе суда.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ФГУП, созданного в 1998 году, выступает Минобороны России. Помимо компании «Магистраль-плюс» претензии к ФГУП на гораздо более весомые суммы есть и у других кредиторов, которые пока ограничились гражданскими исками о взыскании долгов. Самый крупный спор на свыше 1 560 656 950,13 рубля выдвинуло Минобороны, рассмотрение начнётся 13 февраля. 5 февраля 2019 года Арбитражный суд Москвы начнёт рассмотрение иска Минобороны РФ к ФГУП на сумму 199 316 319,17 рубля, 16 января на сумму 437 393 056,65 рубля, а 22 января на сумму 30 721 415,29 рубля.

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