Украина намерена возобновить производство самолетов Ан-124

Киев, , 05:35 — REGNUM Украинская компания «Антонов» собирается восстановить производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», заявил заместитель главы концерна «Укроборонопром» Сергей Омельченко в эфире украинского телеканала «Прямой».

Он заявил, что специалисты концерна в настоящее время перерабатывают электронную систему самолета. После ее приемки в 2019 году группа конструкторов приступит к сборке первого самолета.

Омельченко заявил, что компания откажется от использования российских комплектующих по сборке самолета. Он считает, что международные компании, занятые в сфере производства авиатехники, будут сотрудничать с украинским предприятием.

Отметим, что за последние несколько лет предприятие «Антонов» не выпустило ни одного самолета. Эксперты полагают, что это произошло из-за разрыва отношений с Россией, повлекшее за собой отсутствие российских комплектующих. Также, как считают эксперты, большое число специалистов концерна уехало с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года украинский «Антонов» заявил о намерениях выпускать самолет Ан-188 совместно с турецким центром технологий Turkish Aerospace Industry. Предполагается, что турецкие специалисты посетят украинское предприятие и подготовят документы.

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