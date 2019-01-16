В Якутии бензин стоит уже 50-52 рубля: просим не расстраиваться

Якутск, , 05:26 — REGNUM На автозаправках «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) цена литра бензина АИ-95 выросла до 52 рублей — на 2,8 рубля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, компания также официально заявила о существенном росте стоимости остальных видов топлива.

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Так, бензин Н-80 теперь стоит 36 рублей (подорожал на 1,3 рубля), Аи-92 — 50 рублей (на 2,8 рубля больше), дизельное топлива — 52,5 рубля (плюс 2 рубля).

«Повышение цен на топливо связано с увеличением стоимости акцизов (мы, как производитель, платим их), увеличением НДС до 20% и транспортных расходов, а также ростом цен на топливные компоненты», — пояснили в ЯТЭК.

«Все вы уже были морально готовы к повышению цен, которое не зависит от нас. Поэтому просим не расстраиваться», — также сообщили автомобилистам в компании, предложив использовать карты лояльности ЯТЭК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата с 24 декабря по 9 января потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 21 копейку или на 0,5%. Средняя стоимость литра топлива достигла 43,63 рублей.