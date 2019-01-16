В ПМР достроят три объекта, заброшенных «Евразийской интеграцией» Рогозина

Тирасполь, , 04:44 — REGNUM Власти Приднестровья оценили степень готовности социальных объектов, оставшихся не достроенными в республике в рамках проекта АНО «Евразийская интеграция». Как сообщил замеминистра экономического развития ПМР Иван Унту, выяснилось, что из 14 объектов, включенных в российский проект, введено в эксплуатацию 10, а в одном случае строительство замерло на нулевой стадии, поэтому возобновлять его не имеет смысла, передает ИА REGNUM.

На трёх объектах власти ПМР планируют завершить строительство. Их готовность, по словам Унту, составляет 55−75%. Речь идёт о тираспольском педиатрическом стационаре, бендерском тубдиспансере и рыбницкой школе №6. На завершение работ необходимо 203 миллиона российских рублей. При этом Унту заметил, что эта сумма вдвое меньше той, что была предусмотрена на выполнение всего объёма работ «Евразийской интеграцией».

По словам президента Приднестровья Вадима Красносельского, наиболее оптимальный вариант — введение объектов в эксплуатацию собственными силами с использованием российских средств, и переговоры на этот счёт с российской стороной уже ведутся.

Он также отметил важность выполнения финансовых обязательств перед подрядными организациями, отработавшими в 2013—2017 годах по заказу «Евразийской интеграции» и не получивших деньги. Задолженность составляет 19 млн рублей. Эта сумма также будет отражена в письме-запросе к российским властям.

ИА REGNUM напоминает, что курируемые бывшим вице-премьером Дмитрием Рогозиным проекты по линии АНО «Евразийская интеграция» реализовывались в Приднестровье с 2012 года. В республике были построены более десятка социальных объектов, общий объем инвестиций составил более $60 млн. Эти проекты использовались для политической и предвыборной агитации прежним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком, считавшимся главными политическим «партнером» Рогозина в ПМР.

При этом после поражения Евгения Шевчука и его бегства в Молдавию из-за обвинений в коррупции и хищениях в особо крупных размерах оказалось, что АНО «Евразийская интеграция», помимо недостроев, оставила прямые убытки как приднестровским строительным организациям, которым не оплатили выполненные работы, так и государству — в виде налогов. Новые власти Приднестровья выразили намерение самостоятельно завершить недостроенные объекты проекта АНО «Евразийская интеграция».

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