Пожарным депо Якутии около 25 лет, средний износ зданий – более 70%

Якутск, , 04:57 — REGNUM В Якутии обсуждается острая для региона проблема ветхости зданий республиканских противопожарных частей. Их средний амортизационный износ достиг более 70%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.

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Средний возраст помещений, в которых располагаются региональные пожарные депо, составляет около 25 лет, на смену старым зданиям пора строить новые. Однако в инвестиционную программу Якутии на 2019−2021 годы пока включены только три пожарных депо — в городе Среднеколымск и посёлках Усть-Мая и Арылах.

Строительство малочисленных пожарных частей не финансируется, их приходится возводить за счёт собственных средств с привлечением сил и денег администраций муниципалитетов. С 2016 года таким образом были построены 11 депо, возведение ещё четырёх продолжается. Также будут завершены объекты в сёлах Алтанцы и Михайловка Амгинского района Якутии, начато строительство здания части в селе Эльгэй Сунтарского района.

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Привлекать дополнительные средства на строительство малых пожарных депо в госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности Якутии намерены в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Предполагается, что регулирующие деятельность этой организации положения будут изменены и дополнены, создав механизм взаимодействия с главами муниципальных поселений и возможность привлечения дополнительных средств на строительство зданий для малокомплектных пожарных частей. В госкомитете полагают, что эта мера поможет сдвинуть с места проблему аварийности пожарных депо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные рассказывали, что в здании пожарной части посёлка Кангалассы помещения в плесени и грибке после того, как всё лето там протекала не отремонтированная вовремя крыша. В гараже депо посёлка Зырянка разрушен асфальт, а здание самой части сильно облупилось. В Среднеколымске пожарные машины стоят в гараже со старыми деревянными воротами и кривой черепичной крышей — он больше похож на сарай. В Нижнем Бестяхе стены здания в трещинах, а санузел находится в жутком состоянии.

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