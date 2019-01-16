«Татфондбанк» пытается обанкротить депутата Госдумы и его жену

Казань, , 04:26 — REGNUM Обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк» подал иск о банкротстве ещё одного народного избранника — в этот раз он требует признать банкротом депутата Госдумы от Татарии, бывшего спортивного министра республики Марата Бариева. Аналогичный иск подан к супруге Бариева и фирме, по кредиту которой чета Бариевых поручилась ранее. Все три иска поданы в Арбитражный суд Татарии, но пока к производству не приняты. Сумма претензий к депутату — более 216 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, без лицензии банк, где доля республики была на тот момент свыше 40%, остался в марте 2017 года, а проблемы появились в ноябре 2016 года. Банкротом ТФБ был объявлен в апреле 2017 года. Именно ТФБ, чьи долги перед свыше 18 тыс. кредиторами уже превысили 166 млрд рублей, стал инициатором другого вип-банкротства — депутата Госсовета РТ, бывшего главы правления самого банка Роберта Мусина, который стал банкротом и на сегодня начат этап реализации его имущества. Сумма долга Мусина перед кредиторами к концу января может вырасти до 22,5 млрд рублей. Помимо этого, Мусин проходит фигурантом ряда уголовных дел.

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Иски конкурсного управляющего ТФБ — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Марату и Резиде Бариевым были поданы 10 января 2019 года. Сумма исковых претензий в каждом из них идентична — 216 455 298,51 рубля. Иск к депутату, избранному в составе федерального списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», из-за недочётов до 13 февраля 2019 года оставлен без движения. В обоих исках третьим лицом проходит казанское ООО «Зайнап», по кредитам которого чета Бариевых и поручилась ранее. Само ООО банк также пытается обанкротить, иск к нему подан 11 января, но также не принят к производству. Сумма претензий та же.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Зайнап» учреждено 18 декабря 2012 года, уставный капитал — 11 тыс. рублей, директор и единственный владелец — Рафаэль Садыков, купивший фирму в 2014 году. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Садыков также выступал владельцем и директором ООО «Виктория», которое было создано в 2012 году, а ликвидировано в 2014 году. Специализация компании — деятельность ресторанов и кафе.

ООО «Зайнап» проходит третьим лицом ещё в двух исках о банкротстве, инициированных ТФБ: к ООО «Управляющая компания «Бугорос» из Высокогорского района Татарии (сумма иска — 44,1 млн рублей, дело пока не принято к производству) и Гузель Саттаровой (сумма иска та же, что и в деле семьи депутата). Иск к Саттаровой до 8 февраля 2019 года оставлен без движения из-за недостатков.

Депутат Марат Бариев в Госдуме является членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, за два срока депутатства он числился автором и соавтором 233 законодательных инициатив в разных сферах. Среди последних — внесение изменений в КоаП РФ в части усиления ответственности за неисполнение должником исполнительного документа, когда это может повлечь угрозу жизни или здоровью людей.

По итогам 2017 года задекларированный доход депутата составил 4 603 573 рубля, а доход супруги — 1 448 671,16 рубля. Помимо этого, депутат владел двумя земельными участками площадью 338 и 1,5 тыс. кв. м, и двумя жилыми домами площадью 62,5 и 209,4 кв.м. На супругу депутата был оформлен участок площадью 613 кв. м и квартира на 174,4 кв.м.

Из примечательных фактов трудовой биографии потенциального банкрота можно отметить руководство министерством молодёжи, спорту и туризму Татарии в 2005—2010 годах. С 2010 по 2014 год он также был сначала исполнительным директором Олимпийского комитета России, потом его генеральным секретарём. По образованию Бариев — инженер-механик и юрист.